 

Мнение: Когда в России заблокируют Google и Facebook?

25.12.2021, 0:04, Разное
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Мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей. За игнорирование предписания об удалении запрещенной информации.

Сегодня же появилась информация, что Facebook оштрафован на 1,9 млрд рублей.

Очевидно, что ни Google ни Facebook не будут платить этих штрафов.  Думаю, что будут предприняты попытки обжаловать судебные решения. Но, скорей всего, это политические решения, а не правовые, и отменять решения судов первой инстанции никто не будет.

По всему выходит, что через два-три месяца и Google, и Facebook на территории России заблокируют?

Вариант, что договорятся и штрафы скостят, думаю, маловероятен. Иначе, думаю,  и не стали был затевать эти судебные процессы. Могли бы и без судов запретить Google и Facebook, но это выглядело бы правовым произволам. А так вроде бы есть судебные решение и они не выполнены. Типа демократично, мы действуем как Еврокомиссия, которая, если мне не изменяет  память,  три года назад оштрафовала Google на 5 мррд долларов….

Дрейфуем к самоизоляции в интернете?

Картинки отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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