 

“Люблю прятаться в объятиях второй половинки”. Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым

25.12.2021, 0:03, Новости дня
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На вопрос: “Правду ли говорят о вашем пылком романе?” – Зарицкая ответила, что на данный момент считает этот вопрос несвоевременным, и добавила, что исходя из личного опыта, сегодня ее позиция – “рассказывать о любимом тогда, когда все будет серьезно”.

Она отметила, что ее вторая половинка непременно должна обладать такими качествами, как “амбициозность, чувство юмора и любовь к музыке”.

Среди своих любимых романтических мест в Киеве Зарицкая назвала каток, добавив, что из-за страха на коньки она встанет только с тем, в ком будет максимально уверена.

“Также очень люблю ходить в кино, особенно на ужастики, и прятаться в объятиях второй половинки”, – призналась певица.

24 декабря в Instagram-аккаунте группы Kazka были опубликованы фото из новой фотосессии Зарицкой и Мешкова для издания JetSetter.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Контекст:

Зарицкая вместе с Мешковым дошли до 10-го эфира шоу “Танцы со звездами” и вылетели из проекта. Певица признавалась, что за пару месяцев тренировок на паркете похудела на 20 кг.

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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