 

Зеленский назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

25.12.2021, 0:01, Новости дня
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Лунин является первым замглавы Полтавсакой ОГА.

Он будет временно возглавлять администрацию вместо Олега Синегубова, которого президент указом №673/2021 уволил с должности председателя Полтавской ОГА и назначил главой Харьковской ОГА.

Контекст:

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА. 11 ноября Зеленский подписал указ о его назначении.

Президент 11 августа 2021 года уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Александра Скакуна.

15 декабря Кабмин согласовал увольнение Синегубова с должности главы Полтавской ОГА и одновременно одобрил его назначение председателем Харьковской ОГА.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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