 

Зеленский назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

25.12.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лунин является первым замглавы Полтавсакой ОГА.

Он будет временно возглавлять администрацию вместо Олега Синегубова, которого президент указом №673/2021 уволил с должности председателя Полтавской ОГА и назначил главой Харьковской ОГА.

Контекст:

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА. 11 ноября Зеленский подписал указ о его назначении.

Президент 11 августа 2021 года уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Александра Скакуна.

15 декабря Кабмин согласовал увольнение Синегубова с должности главы Полтавской ОГА и одновременно одобрил его назначение председателем Харьковской ОГА.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Байден провел первый телефонный разговор с Меркель после инаугурации

11.09 / Беспилотник со взрывчаткой назвали причиной взрыва нефтебазы в Донецке

23.05 / В минобороны Беларуси заявили, что истребитель должен был “помочь” самолету c Протасевичем на борту приземлиться

15.06 / Путин ответил на обвинения РФ в кибератаках против США

18.10 / В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

30.09 / Эксперт: Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб

16.10 / Порошенко: Как шапито с артистами-недоучками – не высокое искусство, так и опрос от Зеленского – не демократия

03.03 / “Ты достойна самого лучшего”. Сумская обнародовала фото младшей дочери и показала, как выглядела в день выписки из роддома

31.07 / Apple стала самой дорогой компанией в мире

24.03 / В ЕП призвали Сербию присоединиться к санкциям против Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика