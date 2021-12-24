 

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с «Эха Москвы» миллион рублей

24.12.2021, 15:22, Разное
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…в пользу Пригожина.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал 1 млн рублей с «Эха Москвы» и 100 тысяч рублей с писателя Виктора Шендеровича по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

«Суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении.

В исковом заявлении, опубликованном пресс-службой «Конкорда», утверждается, что Шендерович назвал Пригожина в эфире «Эха Москвы» «уголовником» и «убийцей».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил «Интерфаксу», что решение суда будет обжаловано. Он также отметил, что радиостанция обратится в Высшую квалификационную комиссию судей с просьбой «взять на контроль это решение в отношении судьи», которая, по-мнению Венедиктова, нарушила статью 305 УК (Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).

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Пригожин подал иск 9 июля. Он требовал взыскать компенсацию причиненного морального вреда в сумме 5 млн рублей с Шендеровича и 5 млн рублей с учредителей «Эха Москвы».

Источник: Новая газета



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