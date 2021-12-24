В связи с подорожанием газа Шмыгаль анонсировал государственную поддержку производителям и потребителям хлеба

“За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в пять раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопека, и потребителя. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время”, – сказал он.

Премьер отметил, что планируется также “ограничить наценки для ряда социальных и пищевых продуктов, что позволит сдержать рост их цены”.

В правительстве, по его словам, уже проводят консультации с бизнесом.

На брифинге в Офисе президента Украины Шмыгаль уточнил, что Кабмин будет рассматривать “возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба”, отмечает “Укринформ”.

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация “Укрхлебпром” предупредили Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

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