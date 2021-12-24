Красивая бывшая – Личное мнение
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Слушайте, а я и не знала, что у Курбанчика — такая красивая бывшая жена Аллочка.
Фото: Соцсети
Теперь понятно, в кого так старательно, так давно и так, увы, безуспешно, пытается превратить себя носатый и сутулый Ксюндель.
Не понимаю я другого.
Почему Курбанчик, когда-то готовый сношать объективно некрасивую Бородину, не объяснил ей, что внешность для него — совершенно не главное.
Фото: Соцсети
Ксюндель не раз заявляла, что долго и упорно работала над внешностью. В фотошопе ли она это делала или в реальности — не важно. Важен результат.
Фото: Соцсети
Его, как видим, в реальности нет.
В красивую Аллочку корявая Бородина так и не превратилась, а вот сама бывшей стала.
А если бы просто работала, если бы не зацикливалась на своём мясистом носе и огромной голове, если бы, не побоюсь этого слова, пахала, как это делает Бузова, если бы сделала так, что с успешного телеканала её не прогнали бы ссаными тряпками, а предложили бы вести другое реалити (скажем, «Звёзды в Африке»), то и Курбанчик был бы доволен.
Дома ему — сытно. Дома ему — чисто. А когда и жена ещё целый день скачет по съёмкам и корпоратам, а не трясёт вислой жопой под сутулой спиной дома, — так, вообще, красота.
https://t.me/lenamiro/10486
Впрочем, сейчас Курбанчику надо отдать должное: снимая забавные, как одному ему кажется, ролики с Гузеевой, он движется в правильном для себя направлении.
Омаров, если судить по Ксении, не возражает против немолодых, некрасивых женщин в качестве возлюбленных. Лишь бы работали. Лишь бы зарабатывали.
Ларис, разводись! Поживёшь на старости лет: Курбанчик тебя по курортам повозит, как когда-то повозил Ксюнделя. Была бы работа! Были бы деньги! У тебя, разумеется.
Омаров, побрейся: рыжая шерсть на щеках тебя совершенно не красит.
Ксюндель, для тебя у меня всегда только один совет: не сутулься!
А вам когда-нибудь кто-нибудь дал в жизни хороший совет? Прислушались? Что это был за совет? Кто его вам дал? При каких обстоятельствах?
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Источник: Лена Миро
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