 

Красивая бывшая – Личное мнение

24.12.2021, 23:36, Разное
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Слушайте, а я и не знала, что у Курбанчика — такая красивая бывшая жена Аллочка.


Фото: Соцсети

Теперь понятно, в кого так старательно, так давно и так, увы, безуспешно, пытается превратить себя носатый и сутулый Ксюндель.

Не понимаю я другого.

Почему Курбанчик, когда-то готовый сношать объективно некрасивую Бородину, не объяснил ей, что внешность для него — совершенно не главное.


Фото: Соцсети

Ксюндель не раз заявляла, что долго и упорно работала над внешностью. В фотошопе ли она это делала или в реальности — не важно. Важен результат.


Фото: Соцсети

Его, как видим, в реальности нет.

В красивую Аллочку корявая Бородина так и не превратилась, а вот сама бывшей стала.

А если бы просто работала, если бы не зацикливалась на своём мясистом носе и огромной голове, если бы, не побоюсь этого слова, пахала, как это делает Бузова, если бы сделала так, что с успешного телеканала её не прогнали бы ссаными тряпками, а предложили бы вести другое реалити (скажем, «Звёзды в Африке»), то и Курбанчик был бы доволен.

Дома ему — сытно. Дома ему — чисто. А когда и жена ещё целый день скачет по съёмкам и корпоратам, а не трясёт вислой жопой под сутулой спиной дома, — так, вообще, красота.

https://t.me/lenamiro/10486

Впрочем, сейчас Курбанчику надо отдать должное: снимая забавные, как одному ему кажется, ролики с Гузеевой, он движется в правильном для себя направлении.

Омаров, если судить по Ксении, не возражает против немолодых, некрасивых женщин в качестве возлюбленных. Лишь бы работали. Лишь бы зарабатывали.

Ларис, разводись! Поживёшь на старости лет: Курбанчик тебя по курортам повозит, как когда-то повозил Ксюнделя. Была бы работа! Были бы деньги! У тебя, разумеется.

Омаров, побрейся: рыжая шерсть на щеках тебя совершенно не красит.

Ксюндель, для тебя у меня всегда только один совет: не сутулься!

А вам когда-нибудь кто-нибудь дал в жизни хороший совет? Прислушались? Что это был за совет? Кто его вам дал? При каких обстоятельствах?

Источник: Лена Миро



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