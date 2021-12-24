Ректор Смоленского университета спорта стал фигурантом дела о майнинговой ферме

…в здании вуза.

Ректор Смоленского университета спорта Георгий Грец стал фигурантом дела о хищением электроэнергии обнаруженной в вузе майнинговой фермой. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")», — заявили в СК.

По данным агентства, Грец «в личных целях разрешил разместить на территории образовательного учреждения контейнер с оборудованием, осуществляющим добычу криптовалют». Майнинговая ферма работала с сентября 2019 по 16 декабря 2021 года, в связи с чем университет потребил более 3 млн кВт электроэнергии. В ведомстве оценили данный ущерб на общую сумму более 4,2 млн рублей.

Накануне Греца арестовали по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Обвинение утверждает, что ректор вуза совместно с директором одного из его подразделений похитили более 1,5 млн рублей, из которых около 800 тысяч рублей незаконно перевели на счета аффилированной фирмы за невыполненные работы по ремонту. Кроме того, на счета этой формы перечислили 600 тысяч рублей сверх заключенного контракта — на эти средства было приобретено сантехническое оборудование, установленное в доме Греца.

Согласно информации на региональном сайте МВД, профессор Георгий Грец является ректором спортивного вуза в Смоленске с 2008 года. Также он удостоен федеральной награды заслуженного работника физической культуры и возглавляет Олимпийскую академию Запада России.

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