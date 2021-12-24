В ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества

Замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1» заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него.

«Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что «в октябре с одной из поставок» был ввезен «антидот для ботулотоксина».

Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат».

Также Басурин рассказал, что в Мариуполь привезли контейнер весом 300 кг, в котором «находилось боевое отравляющее вещество», которое «применяется в виде аэрозоля».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.