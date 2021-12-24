 

Издательство HarperCollins урегулировало спор с Абрамовичем по книге «Люди Путина»

24.12.2021, 23:26, Новости дня
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Британский издательский дом HarperCollins сообщил, что урегулировал спор с предпринимателем Романом Абрамовичем по книге «Люди Путина», следует из заявления компании.

«HarperCollins и Кэтрин Белтон (автор книги) урегулировали спор с Романом Абрамовичем относительно нескольких отрывков из книги «Люди Путина», – передает РИА «Новости» заявление, опубликованное на сайте издательства.

Кроме того, представитель предпринимателя Романа Абрамовича подтвердил, что HarperCollins уберет из книги «Люди Путина» ложные утверждения о бизнесмене. «Мы рады, что HarperCollins и автор извинились перед господином Абрамовичем и согласились внести поправки в книгу, убрав ряд ложных утверждений о нем», – отметил представитель предпринимателя, слова которого приводятся в заявлении на сайте футбольного клуба «Челси».

Он также подчеркнул, что заявления в книге были бездоказательны и «действительно были ложными». «Мы не просили о возмещении какого-либо ущерба, однако попросили HarperCollins вместо возмещения ущерба сделать пожертвование благотворительной организации, на что они согласились», – резюмировал представитель Абрамовича.



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