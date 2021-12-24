Ученые создали транзисторы из одиночных нанотрубок

Это может оказаться настоящим прорывом в мире электроники, говорят эксперты. Японские ученые сумели превратить в транзисторы одиночные нанотрубки. Таким образом, элементарный компонент любого электронного устройства уменьшен до размеров 2,8 нанометра!

Российские ученые, которые также ведут успешные работы в данном направлении, пояснили, что исследования возможностей нанотрубок ведутся уже три десятилетия. Несмотря на то, что на основе нанотрубок пока не создают реальные электронные устройства, их потенциал огромен. На самом деле, можно получить сверхчувствительне устройства и приборы, которые при мизерном потреблении энергии будут работать точно, как атомные часы.

В частности, российские ученые уже знают, как создать транзисторы в 25 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Но пока все это возможно только в лабораторных условиях.