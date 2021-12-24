Китайские ученые обнаружили микроорганизм, разлагающий нефть

Специалистам по химии давно известно, как их нефти получить газообразное топливо. Проблема только в том, что для этого нужно затратить большое количество энергии. Но китайские ученые нашли иной способ. В сырой нефти они сумели обнаружить необычные микроорганизмы, которые самостоятельно разлагают жидкую черную массу в горючий газ.

Микробы, на самом деле, питаются сырой нефтью, говорят ученые. На выходе же получается чистый метан.

Если построить большие фермы по разведению таких микроорганизмов, то они легко заменят нефтеперерабатывающие заводы. Метан, кстати, считается относительно чистым с точки зрения экологии топливом. Обнаруженные микроорганизмы также можно использовать в старых месторождениях нефти, откуда уже невозможна добыча. Зато оттуда еще можно извлекать газ.