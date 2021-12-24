В Украине арестован “вор в законе” из списка СНБО, которого разыскивают в Испании

Мужчину задержали 1 декабря. По данным следствия, он незаконно попал в Украину. Тогда его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

“Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений – создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым “опекуном” “коронованных” представителей преступного мира Испании”, – говорится в сообщении.

23 декабря полиция получила документы на экстрадицию иностранца. 24 декабря суд отправил его под экстрадиционный арест. Его планируют выдать компетентным органам Испании, до того момента арестованный будет находится в СИЗО.

В МВД отметили, что по испанскому законодательству Кобе Руставскому может грозить до 24 лет лишения свободы.

“В марте 2020 года “авторитета” уже задерживали для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов во избежание выдачи компетентным иностранным органам”, – проинформировали в пресс-службе.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке “воров в законе” в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что ведомство никого не “зачисляло” в криминалитет по ошибке. Тракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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