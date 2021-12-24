Белковский о российской агрессии: Танки не пойдут на Киев, будет другой сценарий

“Здесь бы я сделал акцент на психологию самого Владимира Владимировича, который совершенно не хочет стрелять в народ. Он не хочет больших жертв вообще. Он мастер спецопераций, а не воин. И именно поэтому я считаю, что не будет большой войны, танки не пойдут на Киев. Будет некий другой сценарий обязательно, что и позволит ему апеллировать к тому, что никакие санкции больше не нужны, поскольку санкции ему обещали за большую войну. А он не собирается делать большую войну”, – сказал политолог.

По его словам, Путин “собирается делать систему мелких пакостей (в хорошем смысле, конечно), которыми он занимался на протяжении всей свой политической биографии”.

“Даже аннексия Крыма для него была важна тем, что она была бескровна, и во многом ей благоприятствовал массовый переход украинских военных на российскую сторону, находившихся в Крыму, включая командующего лично Черноморский флотом Украины адмирала, не побоюсь этого слова, [Дениса] Березовского. Поэтому ни в какую историю с большими жертвами он влезать не будет”, – объяснил Белковский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

В Белом доме заявили 23 декабря, что США готовы провести переговоры с Россией по “гарантиям безопасности” в январе 2022 года.

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