Ребров подтвердил, что был готов возглавить сборную Украины, но УАФ не договорилась с клубом “Аль-Айн”

“Выходили на меня из сборной Украины. Сказал, что у меня есть контракт и я готов работать со сборной, но решите ситуацию с клубом… Было непросто решить эту ситуацию… Я был готов к этой работе, но в это время у меня была своя работа. Если бы переговоры закончились, я бы с удовольствием работал со сборной Украины”, – сказал Ребров.

Он отметил, что не вел переговоров ни с клубом, ни со сборной, а лишь “сказал свою позицию”.

Журналист спросил Реброва, является ли сборная Украины его мечтой.

“Что значит – мечта? Я уважаю свою страну, я патриот своей страны, я был бы рад работать в любое время. Кто-то говорит, нужно работать в сборной в 50-60-70 лет. Но тебя не приглашают туда каждый год или месяц. Если будет такая возможность, конечно, я рассмотрю, мне интересна эта работа. Сейчас я работаю здесь и получаю удовольствие от своей работы. Дальше никто не знает”, – ответил украинский тренер.

Ребров добавил, что у него подписан контракт с клубом до конца весны.

Контекст:

1 августа о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) заявил тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

Вероятными кандидатами на вакантную должность СМИ называли украинцев – 47-летнего Реброва, который в июне подписал контракт с клубом “Аль-Айн”, и 70-летнего Мирона Маркевича, возглавлявшего тогда комитет национальных сборных команд УАФ.

Сам Маркевич говорил 7 августа, что главным тренером украинской команды назначат Реброва.

Ребров заявлял, что был бы счастлив возглавить сборную Украины, но связан контрактом с клубом.

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Через три месяца его утвердили в качестве главного тренера команды.

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