 

В РФ решили провести эксперимент по регистрации людей в ЕСИА через смартфоны

24.12.2021, 22:42, Новости дня
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Среди российских граждан пройдет эксперимент по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при помощи мобильного приложения, соответствующее постановление издало правительство.

«Провести с 27 декабря 2021 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по регистрации граждан Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» с использованием мобильного приложения», – цитирует постановление ТАСС.

Ранее в декабре Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.

Закон предусматривает возможность физлица самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в ЕСИА, а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство.



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