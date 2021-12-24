 

Щербакова вышла с третьего на второе место в чемпионате РФ по фигурному катанию

24.12.2021, 22:42, Новости дня
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Фигуристка Анна Щербакова поднялась с третьего на второе место в чемпионате РФ по фигурному катанию после пересчета оценок за короткую программу.

Второе место ранее занимала Софья Муравьева, ей сняли один балл за задержку старта, и результат стал 80,87, Щербакова же набрала 81,46 балла, передает ТАСС со ссылку на официальный протокол соревнований.

Лидерство сохраняется за Камилой Валиевой (90,38).

Произвольная программа пройдет 25 декабря, две лучшие фигуристки получат право выступать на Олимпийских играх. Обладательницу третьей путевки определит тренерский совет.

Муравьева не может отбираться на Олимпиаду, поскольку ей еще не будет 15 лет до начала сезона. Щербаковой  сейчас 17, она действующая чемпионка мира и трехкратная победительница чемпионатов России.



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