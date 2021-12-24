Кондукторша избила двух детей в Волгограде из-за надорванной купюры

Кондуктор волгоградского автобуса чуть не высадил двух детей 14 и 12 лет из-за надорванной купюры, также она оскорбила их и ударила по лицу, сообщила мать девочек.

Инцидент произошел на автобусе маршрута №77, сама купюра была повреждена лишь немного, цитирует мать детей V1.ru.

«Одна из дочек достала свернутую 50-рублевую купюру. Не знаю почему, но она была надорвана. Когда кондуктору передали ее для оплаты проезда, она начала кидать обратно эти деньги, пыталась выгнать детей из автобуса. Говорила: «Выходите, вы дальше не поедете». Обзывала их по-всякому. Я не знаю, возможно, перепалка происходила, а может, когда она деньги кидала, она залепила моему ребенку рукой по лицу», – рассказала женщина изданию.

По ее словам, дети так и не покинули автобус, а женщина продолжала кричать на них, но так и не взяла деньги.

«Ладно бы они поехали бесплатно по какой-то причине. Ну надорвана купюра – сделай замечание. Но она не имела право орать и бить по лицу. Я планирую доехать до депо в субботу. Либо в понедельник, если там никого не будет. Девчонки говорят, что в автобусе вроде как камеры были», – заключила собеседница.

В ноябре в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса.