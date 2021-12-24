 

Кондукторша избила двух детей в Волгограде из-за надорванной купюры

24.12.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кондуктор волгоградского автобуса чуть не высадил двух детей 14 и 12 лет из-за надорванной купюры, также она оскорбила их и ударила по лицу, сообщила мать девочек.

Инцидент произошел на автобусе маршрута №77, сама купюра была повреждена лишь немного, цитирует мать детей V1.ru.

«Одна из дочек достала свернутую 50-рублевую купюру. Не знаю почему, но она была надорвана. Когда кондуктору передали ее для оплаты проезда, она начала кидать обратно эти деньги, пыталась выгнать детей из автобуса. Говорила: «Выходите, вы дальше не поедете». Обзывала их по-всякому. Я не знаю, возможно, перепалка происходила, а может, когда она деньги кидала, она залепила моему ребенку рукой по лицу», – рассказала женщина изданию.

По ее словам, дети так и не покинули автобус, а женщина продолжала кричать на них, но так и не взяла деньги.

«Ладно бы они поехали бесплатно по какой-то причине. Ну надорвана купюра – сделай замечание. Но она не имела право орать и бить по лицу. Я планирую доехать до депо в субботу. Либо в понедельник, если там никого не будет. Девчонки говорят, что в автобусе вроде как камеры были», – заключила собеседница.

В ноябре в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / “Ого!”, “Какая видимость хорошая”. Звезда “Танцев со звездами” Гвоздева показала тело в мокром купальнике

16.06 / Литвин: Не стоило “Голосу” раздражать Вакарчука. Без него они просто неинтересны

19.08 / Fox News – люди, впустившие в США братьев Царнаевых, неспособны проверить афганских беженцев

02.09 / Марка Hyundai представила новый компактный кроссовер Casper

07.05 / Британия ввела «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну

02.10 / Зеленский назвал “большую ошибку” Разумкова

28.06 / Нападающий “Штутгарта” Марио Гомес завершил карьеру

22.04 / Ткаченко: Кабмин внес станцию “Дуга” в Чернобыльской зоне в список памятников – это шаг к включению Чернобыля в список ЮНЕСКО

26.08 / Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до пяти человек

03.11 / “Пора пойти своими дорогами”. Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика