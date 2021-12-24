 

Ученые рассказали, как увеличились в размерах ихтиозавры за 2,5 миллиона лет

24.12.2021, 22:36, Новости дня
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Американский палеонтолог Ларс Шмитц сделал фото рядом с черепом древнего ихтиозавра. На нем видно, насколько велики были представители животного мира много миллионов лет назад.

Однако огромные рептилии появились не сразу. Нужен был очень длительный эволюционный период, в течение которого размеры тел представителей отдельных видов увеличивались.

На самом деле, гигантские ихтиозавры сначала могли поместиться на ладони Ларса Шмитца, говорят ученые. Но так как условия в окружающей среде были благоприятны, они увеличивали свои размеры с каждым последующим поколением. И только спустя два с половиной миллиона лет достигли размеров современных китов. Это уже доказано наукой, говорят ученые. Это путь от длины тела в 17 сантиметров до 17 метров.



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