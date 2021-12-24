 

В атмосфере Венеры теоретически могут оставаться живые организмы

24.12.2021, 22:36, Новости дня
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Группа ученых из ведущих университетов США и Великобритании провела анализ данных, полученный об атмосфере Венеры, и пришла к выводу, что в ее облаках все еще могут оставаться живые микроорганизмы. Разумеется, данное предположение всего лишь теоретическое, и оно требует подтверждения, уточняют специалисты.

Если жизнь на Венере и существует, то она выглядит вовсе не так, как на Земле, говорят ученые. Процесс обмена веществ не может быть таким же, поскольку иная структура самого воздуха на Венере.

Например, следует учитывать давление, которое в 92 раза больше, чем в земной атмосфере. Или делать поправку на то, что воздух там на 96% состоит их углекислого газа. Также ученые напоминают о невероятно высокой температуре – в среднем 464 градуса по Цельсию.



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