В атмосфере Венеры теоретически могут оставаться живые организмы

Группа ученых из ведущих университетов США и Великобритании провела анализ данных, полученный об атмосфере Венеры, и пришла к выводу, что в ее облаках все еще могут оставаться живые микроорганизмы. Разумеется, данное предположение всего лишь теоретическое, и оно требует подтверждения, уточняют специалисты.

Если жизнь на Венере и существует, то она выглядит вовсе не так, как на Земле, говорят ученые. Процесс обмена веществ не может быть таким же, поскольку иная структура самого воздуха на Венере.

Например, следует учитывать давление, которое в 92 раза больше, чем в земной атмосфере. Или делать поправку на то, что воздух там на 96% состоит их углекислого газа. Также ученые напоминают о невероятно высокой температуре – в среднем 464 градуса по Цельсию.