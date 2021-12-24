 

В основе дестабилизирующих действий России на море лежит пресловутый план “Новороссия” – экс-командующий ВМС Украины

24.12.2021, 22:26, Новости дня
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“Черное и Азовское моря остаются акваторией как международного, так и регионального противостояния. Россия действует по принципу “право силы, а не сила права”. В основе дестабилизирующих действий России на море лежит пресловутый план “Новороссия”, когда РФ ставила своей целью отстранение Украины от морских акваторий. Борьба за “российские озера” продолжается, но это вызов не только Украине, но и всему международному морскому обществу (при мировой тенденции роста морских и речных перевозок как одних из наиболее экономически выгодных)”, – отметил Гайдук.

Он положительно оценил заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

“Присутствие военных кораблей стран-членов НАТО, которые на ротационной основе заходят в Черное море – это, в первую очередь, вызов России и, безусловно, важный политический посыл и демонстрация поддержки Украины. Плюс это демонстрация и практическая декларация международного морского права на свободу судоходства. Знаковым событием этого противостояния стал июньский заход в территориальные воды Украины вблизи аннексированного Крыма британского эсминца Defender, следовавшего из Одессы в Грузию. Тогда русские корабли открыли упреждающий огонь, но британцы не изменили ни курс перехода, ни курс международного морского права. Браво!” – подчеркнул Гайдук.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”.

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявили в МИД Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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