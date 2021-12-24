Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами поддержку Украины

“Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!” – написал он.

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні! pic.twitter.com/oDZE3i7WDM

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2021

Как сообщает “Голос Америки”, американские политики во время виртуальной встречи заявили Зеленскому о поддержке Украины во время усиления российской агрессии.

“В то время, когда Кремль рассматривает возможность еще одной нелегальной атаки на своего соседа, США должны предпринимать все необходимые меры для недопущения таких действий. Россия уже вторглась в Украину в 2014 году, что повлекло смерть 14 тыс. невиновных. США должны немедленно оказать усиленную военную помощь Украине и наложить санкции на [газопровод] “Северный поток – 2″. Угроза войны, которая никуда не исчезает, требует действий США по защите трансатлантической безопасности”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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