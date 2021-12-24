Холодницкий о конкурсе на должность главы САП: Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230

“Я вижу только членов комиссии, которые не хотят признать, что 240 [набранных баллов] – это больше, чем 230. […] Я вижу сейчас, что этот конкурс действительно стал слишком скандальным. Процедуру, по которой все проходило, сложно назвать лучшими международными практиками. У послов G7 икота начинается, когда слышат о конкурсе САП. Это не лучшая международная практика”, – сказал он.

Экс-глава САП считает, что “утверждение о лучших международных практиках было только тогда, когда не было человеческого фактора, когда были тесты на компьютере, когда были тесты на IQ”.

“Вспомним, как фактически все участвовавшие прокуроры САП признаны недобропорядочными в этом конкурсе. Один прокурор не желал даже участвовать в этой истории и сам снялся с конкурса. То есть люди, которые, наверное, были лучше финалистов, не прошли этот отбор по откровенно надуманным причинам. Ну, так не может быть”, – заявил Холодницкий.

Он отметил, что оба финалиста на должность главы специализированной прокуратуры будут потом вместе работать при том, “какая борьба идет за первое место”.

По итогам конкурса детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Победителя не могут назвать с 21 декабря, когда конкурс подошел к завершению.

24 декабря часть членов комиссии также отказались признавать результаты конкурса.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам главы ЦПК Виталия Шабунина, это происходило из-за “подконтрольных Банковой членов комиссии”. В конкурсе на должность главы САП происходят “неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи”, а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк.

Послы “Большой семерки” (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.

20 декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста “Центра противодействия коррупции” Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.

21 декабря комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя. Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады – Вячеслав Навроцкий. В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента: Елена Бусол, Евгений Соболь, Андрей Гуджал, Богдан Романюк, а также Коваль. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

Главред “Украинской правды” Севгиль Мусаева отметила в Facebook 22 декабря, что глава САП, в случае избрания и в случае своей абсолютной независимости от власти, несет угрозу заработным платам народных депутатов от “Слуги народа” в конвертах, проекту “Большое строительство” и делам против “ПриватБанка” и бизнесмена Игоря Коломойского.

“Мне кажется, даже этого перечня достаточно для того, чтобы понять, почему руководителя САП до сих пор нет и почему ОАСК за два дня до объявления победителя конкурса выносит решение, которое его фактически аннулирует”, – пояснила она.

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