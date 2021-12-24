 

Кто сейчас живет в доме отвесной скале на высоте в 3 км и откуда взялся этот дом?

24.12.2021, 22:12, Разное
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Люди часто строят свои дома в необычных условиях, чтобы выделиться среди остальных. Но кто, а главное, для чего решил построить дом, который в прямом смысле находиться в отвесной скале на высоте более 2 км.

Найти точные данные по этому сооружению сейчас невозможно. Только рассказы местных жителей хоть как-то могут приоткрыть завесу тайны этого сооружения.

Дом в скале был возведен еще в период Первой Мировой и изначально предназначался для военных.

И скорее всего, это правда, ведь с точки зрения тактики подобное решение позволяло не только переночевать в безопасности, но и хранить боеприпасы и еду.

По сей день доме на скале никто не живет, а внутри находиться немного мебели.

Но каким образом её туда смогли транспортировать, ведь в дом может добраться только опытный альпинист.

Есть предположение, что раньше к жилищу вела специальная лестница или веревочный мост. Сейчас же – это любимое место многих туристов, которые желают лично полюбоваться необычной постройкой.



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