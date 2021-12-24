Здравствуй, цены, новый год!

Собкоры «Новой» замеряют реальную инфляцию по стране.

Петр Саруханов / «Новая»

ЕКАТЕРИНБУРГПродавец, валерьянки!В столице Урала цены на «новогодние» продукты выросли за год в среднем на 50%

— Мама, что будем готовить на Новый год? — чем ближе праздник, тем чаще этот вопрос задают дети. Ежегодная семейная традиция вместе готовить праздничное застолье начинает их волновать с середины декабря. Притом что варианты блюд мы рассматриваем разные, но в итоге останавливаемся на одних и тех же.

Итак, оливье. Отправляемся, как и в прошлом году, за продуктами для традиционного новогоднего салата в ближайший магазин крупной торговой сети. Нахожу чеки за конец декабря 2020 года и начинаю сравнивать:

Огурцы маринованные «Бондюэль» стоили 100 руб. за банку, теперь — 144; колбаса «Докторская» выросла в цене с 243 до 452 руб. за кг; яйцо отборное «Айсберг» поднялось с 70 до 90 руб.; килограмм картофеля я брала за 27 руб., теперь — 50; банка зеленого горошка выросла с 70 до 100 руб. Можно добавить морковь. Так называемая «импортная мытая» и в прошлом году была дорогим удовольствием — с 66 рублей она выросла до 68 за кг. Остается майонез, его выбираем в большой упаковке, чтобы хватило и на другие салаты. Майонез «Слобода» (упаковка 800 г) вырос в цене со 100 до 190 руб.

Следующий традиционный салат — «Сельдь под шубой». Картофель, морковь и майонез для него мы уже взяли. Осталось взвесить репчатый лук. Несмотря на то что цену на лук изрядно мотало в течение года, к нынешнему декабрю она пришла к старому показателю: 24 руб. за кг. Ну и сельдь, конечно. Цена за упаковку слабосоленой сельди весом в 250 г выросла с 80 до 115 руб.

Иногда мы готовим салат с крабовыми палочками. Цена основного ингредиента — маленькой упаковки «крабовых палочек» — выросла с 73 до 100 руб. Туда же добавляем консервированную сладкую кукурузу: ее цена увеличилась с 70 до 100 руб. за баночку. Некоторые предпочитают добавить рис для объема. Вполне актуально. В отделе круп смотрим рис круглозерный, его цена выросла в два раза: с 60 до 120 руб. за 800 г.



Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Для приготовления горячих блюд стоит заглянуть в мясной отдел. Рыбный обойдем, потому что за год цены на рыбу так выросли, что заглядываем мы туда уже даже не каждый месяц. В мясном менее стрессовые витрины, и все же… Окорок свиной вырос с 250 до 270 руб. за кг, куриная грудка подорожала со 160 руб. до 200, куриная голень была 160 — теперь 190.

К новогоднему столу, конечно, стоит взять мандарины. К нашей радости, цена на них не выросла, самые дешевые по-прежнему стоят 90 руб. за кг. Едва не забыли о спиртном. Сегодня по акции можно купить те же наименования, что и год назад. Вино игристое «Князь Голицын» с 300 руб. выросло до 350, вино игристое «Шато Тамань» — с 250 до 300. Можно сделать тарелочку колбасной нарезки. Например, сервелат, который мы покупали в прошлом году, с 200 руб. за 350 г подорожал до 320 рублей.

Уже на выходе вспоминаю, что почти закончилась соль. Год назад килограмм самой простой стоил 12, теперь — 14 руб. Обязательно беру молоко. Бутылка молока (900 мл) выросла за год в цене с 37,5 руб. до 56. Любимый детьми батон «Молочный» подскочил с 27 до 37 руб. Сыр «Российский» в упаковке на 200 г еще недавно стоил 100 руб., сегодня — 120. Масло сливочное выросло с 90 до 120 руб. за 180 г, сметана — с 90 до 130 руб. за пакет в 500 г.

Но все это ерунда в сравнении с тем, как выросли в цене кетчуп «Слобода» томатный 350 г (с 50 до 100 руб.) и масло подсолнечное «Слобода» (с 75,45 до 119 руб. за бутылку). Странно, что подорожала даже туалетная бумага: с 60 до 120 рублей за упаковку в 4 рулона.

— Видимо, валерьянку теперь стоит купить, — ворчу я после предновогоднего шопинга и направляюсь в аптеку. Успокоительные, кстати, тоже подорожали — в среднем на 30%…

Изольда Дробина,

«Новая»

ЗАПОЛЯРЬЕКапуста и лук — элементы сладкой жизниВ Мурманске «борщевой набор» с начала года вырос в цене на 136%

Подсчеты произвели местные журналисты, которые припомнили, что еще 10 месяцев назад овощи и мясо для приготовления украинского блюда, индекс которого фактически заменил в РФ индекс «чуждого» «Биг Мака», можно было купить за 181 рубль 62 копейки. В конце ноября на аналогичный набор придется потратить уже 247 рублей 98 копеек.

Больше всего — на 289% — подорожала капуста, с 17,3 рубля за килограмм в феврале до 50 рублей в конце ноября. Картошка выросла в цене на 157,5% и стоит в среднем 50 рублей за кг.

Цифры впечатляют, хотя, честно говоря, мне представляется, что этот борщ, который готовили коллеги, какой-то вегетарианский. Дело в том, что килограмм говядины еще месяц назад стоил больше 500 рублей в самых дешевых магазинах. И чтобы уложиться в те самые 247 рублей, придется обойтись явно без нее.

В начале ноября, по данным Мурманскстата, больше всего прибавили в цене куриные яйца (4,8%), яблоки (2,1%), курятина (выросла на 1,8%). Продолжают расти капуста, молоко, сахар, сливочное масло, чай и пшеничная мука.

Фото: РИА Новости

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Статистики радостно отчитались: за первую неделю декабря снизилась сразу на 1,5% средняя цена на морковь. Однако всего за последние 10 месяцев она подорожала на 150%, лук на 134,6%, мясо на 132%. Свекла, помидоры, рыба, сыр… Растет в цене почти все. Зато дешевеют пресловутые «макарошки» — на 0,9% за неделю. Те, кто не может себе позволить таких «элементов сладкой жизни», как морковь или лук, не говоря уже о рекордсменке-капусте, волен перейти на «макарошки».

Самое дорогое из продуктов питания в списке еженедельного мониторинга Мурманскстата — сливочное масло: 893,78 за кило. Затем баранина — 672, прочее мясо, курица и рыба. 174 рубля стоит килограмм мороженного неразделанного минтая, 126 — путассу, которая в былые времена приобреталась мурманчанами исключительно для нужд домашних котиков, а в человечий рацион входила в случаях исключительных. 400 граммов замороженного филе трески в сетевом магазине со скидкой стоит 675 рублей. Килограмм потрошеной весовой — 450. Для сравнения, кило свинины в этом портовом городе стоит на 100 рублей дешевле.

В регионе производится не так много свежего молока, но цены на него заметно ниже привозного: литр можно купить за 72 рубля против 80–90 от других производителей.

Однако в прошлом месяце появилась новость о скором закрытии североморского молокозавода «Латона», который не получал субсидии от властей региона. После медийного скандала правительство области пообещало выбить заводу федеральную субсидию. Но до нее нужно еще дотянуть.

Татьяна Брицкая,

«Новая»

САРАТОВНе только Навальный «охреневает»Перед Новым годом эксперты обещают подорожание всех съедобных и не очень товаров — и не обманывают

В разряд праздничных переходят блюда из картофеля — дешевле 45–47 рублей его в Саратове не найти. Овощной набор, не подешевевший, несмотря на осенний урожай, тянет вверх стоимость всех традиционных салатов. Саратовцы выложили в соцсети фотографии ценников на укроп и петрушку: пучок весом 30 граммов стоит 39,99 рубля, то есть килограмм зелени — 1333 рубля.

За последний месяц ощутимо подорожали яйца — 69–75 рублей за десяток (цена подскочила на 5–7 рублей), куры — 159 рублей (прибавка — 9 рублей), подсолнечное масло — дешевле 90 рублей можно купить только собственные торговые марки сетей (причем в бутылке будет не 900, а 800 граммов), молоко — 47 рублей теперь стоят пакеты со скидкой, с истекающим сроком годности (прибавка — 5–7 рублей) и особенно творог — больше 50 и даже 60 рублей за 180-граммовую упаковку (еще недавно она продавалась за 35–45 рублей).

Саратовстат подсчитал, что минимальный набор продуктов в ноябре стоил 4515 рублей — ровно на 100 рублей дороже, чем в октябре. В целом продукты подорожали на 3,7% за месяц, а если сравнивать с октябрем 2020-го — на 8,7%.

Фото: РИА Новости

О ситуации с ценами за последние дни высказались представители противоположных сторон политического поля. Алексей Навальный сообщил, что «охреневает» от подорожания продуктов в тюремном ларьке. По его подсчетам, цены на продовольственные товары в колонии (консервы, подсолнечное масло, сыр, молоко) с начала года поднялись на 40%.

Президент Путин отметил, что инфляция достигла 8,4%, превысив правительственные прогнозы, но в следующем году ее следует вернуть к целевому показателю в 4%. Зато уже сейчас, уверен глава государства, восстановился рынок труда, и ситуация с безработицей вернулась на уровень доковидного 2019 года. Президент подписал ранее принятый Госдумой закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей с 1 января.

В Саратовской области средняя зарплата, по официальным подсчетам, составляет 36,6 тысячи рублей. Медианный доход жителя, по сведениям Росстата, — 19 тысяч рублей. Медианный доход чиновника в регионе, как подсчитала «Трансперенси Интернешнл» (организация признана иностранным агентом. — Н. А.), проанализировав декларации госслужащих, — 89 тысяч рублей.

Саратовские начальники разного уровня могут рассчитывать на помощь товарищей, готовых перед праздниками подкинуть деньжат поиздержавшемуся коллеге. Глава Марксовского района Дмитрий Романов попросил муниципальных депутатов выделить ему материальную помощь в размере месячного содержания. Дума одобрила выплату 150 тысяч рублей из бюджета.

Марксовская депутат от КПРФ Ксения Чернова предположила, что на эти деньги глава отправился в отпуск, и поехала в саратовский аэропорт к прибытию рейса из Египта. «Подождала и действительно — вот он, Дмитрий Николаевич с женой», — рассказала Чернова в Instagram.

Надежда Андреева,

«Новая»

ПРИМОРЬЕКартошка стабильна, курятина «кусается»И дико подорожали овощи

В Дальневосточном ГУ Банка РФ объясняют: на инфляцию в Приморье повлияли такие факторы, как увеличение издержек производителей и поставщиков услуг, а также загруженность портов и перебои в поставках товаров (это касается не только еды). Если в июне рост цен на продовольственные товары составил 6,85% к показателю прошлого года, то в октябре — 8,07%. Дико подорожали фрукты и овощи (октябрь 2021-го по сравнению с октябрем 2020-го — на 14,37%).

Идем в «Самбери» — это одна из сетей супермаркетов, в которой за неимением «Пятерочки» и «Магнита» отовариваются приморцы. Есть еще «Рэми», цены сравнимые. А вот «Три кота» и «Фреш-25», например, канули в Лету, что, конечно, негативно отразилось на ценах — конкуренции-то все меньше.

Пачка несоленого сливочного масла 180 граммов 10 декабря стоила 129,99 руб. — но я попала под скидку. Сейчас, как и 26 ноября, она обойдется в 179,99 руб. Пол-литра молока 2,5% 10 декабря стоило 63,99 руб. Сегодня скидки, и оно обойдется в 47,99 руб. Из «обязательного» — белореченские яйца высшего сорта — 159 руб. за упаковку в 15 штук, и пока удерживают позиции.

Замороженное куриное бедро недавно возрожденной местной птицефабрики «Михайловский бройлер» 10 декабря стоило 229,78 руб. за кило, как и сейчас. И это даже без скидок самая низкая цена среди приморских и «приезжих» собратьев. А вообще-то курятина дорожает. Тушка цыпленка от «Амурского бройлера» 26 ноября обошлась в 200 руб. за кило, сегодня уже 210 (и то обе цены со скидкой — вообще-то 240). Но тут все ясно: как и в случае с мясом, на птицу цены растут, поскольку дорожают корма. А корма дорожают, потому что в мире растет спрос (и цены) на зерно — по крайней мере, такое объяснение по поводу увеличения издержек животноводческих предприятий дают в Дальневосточном ГУ Банка России.

По 60 руб. за кило в конце ноября продавали местную морковь, сейчас она подешевела до 55.

Картошка демонстрирует стабильность — 70–75 руб., зависит от сорта. Свекла — 50 руб. Она, кстати, только китайская. Огурцы Толмачевские — 200 руб. за кило. Маленькие китайские повкуснее и в холодильнике хранятся дольше, но стоят чуть дороже, и их нет.

Консервированный горошек Bonduelle в баночке 400 г — 90 руб. (только до 20 декабря, потом 120 руб.). Кукуруза — столько же. Не дорожают и макарошки — за 400 г рожков Makfa 72 руб., остальные тоже стабильны.

Фото: РИА Новости

— Я заметил, что у нас в РФ экономические кризисы можно измерять в макарошках, — полушутя рассуждает молодой химик Виктор. — На них же цены поднимать нельзя, это всем известно, а вот снижать массу можно. Сейчас в большой упаковке 800 граммов. Когда дойдем до полкило, страну будет уже не спасти.

10 декабря самые новогодние фрукты — мандарины — стоили 149 руб. за кило. Корейские. Сейчас дороже на 30 руб. Марокканские — на 40 руб. дороже. Китайских в продаже давно нет — в октябре КНР ужесточила противоэпидемиологические меры на трансграничных перевозках, овощей и фруктов стало меньше. По данным регионального Россельхознадзора, с начала 2021 года из восьми стран ввезли 12 978,7 тонны. Вырос импорт из Египта, Пакистана, Марокко и Перу. Из Южной Кореи с начала года через приморские фитосанитарные посты ввезли 1 617,7 тонны этих фруктов.

— У меня нормальный достаток, зарабатываю около 100 тысяч в месяц, бывает даже больше. Детей нет, живу одна, квартира своя. То есть каких-то суперзатрат нет. Но знаешь, если в супермаркете можно что-то взять по акции, я возьму, шиковать не стану, — рассказывает Олеся, жительница Владивостока. — Вот чек недавний: 4100 рублей. И ничего такого: курица, соевый соус, еще пара пакетиков приправ, помидоры-огурцы-капуста, мука, полукопченая колбаса (мягко говоря, не самая дорогая), сосиски, макароны, зелени немного, две банки тушенки, масло, чай, мыло, туалетная бумага, вареники, крабовые палочки и варенец. Если берешь сыр, какую-нибудь химию для дома, еду и наполнитель для кота — будь готова выложить тысяч 6–7. Скоро Новый год, и мы, наверное, будем встречать с подругой — пока не прикидывали, во сколько обойдется праздничный стол, но если уложимся тысяч в семь, я очень удивлюсь.

Валерия Федоренко,

«Новая»

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