Мнение: Войска Эфиопии вышли к границам Тыграя

После поражения в начале декабря в боях к югу от Дессие, армия Тыграя фактически завершила процесс отступления на территорию собственной провинции, оставив практически все занятые осенью территории Эфиопии. Армия Эфиопии продвинулась до границ Тыграя и даже снова завязала бои на его территории за город Аламата. Города Тыграя подвергаются сильным ударам самолетов и дронов, в день гибнет по несколько десятков гражданских лиц, ввиду чего руководств НФОТ обвиняет Эфиопию и "нобелевского лауреата" в осуществлении геноцида.

Видео с убийствами гражданских тут

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1473066560080207881

https://twitter.com/DailyNewsEgypt/status/1473624920605270025

Предложения НФОТ о перемирии и переговоров Эфиопия отвергла, так что война продолжается.

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