Центробанк предложил ограничить выдачу высокорискованных потребкредитов

Центробанк РФ предлагает ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%, а в дальнейшем может рассмотреть дальнейшее ужесточение, говорится в материалах регулятора.

Банк РФ предлагает в третьем квартале установить лимиты для потребительских кредитов для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% от доходов или на срок выше 5 лет в размере 25%. Для микрозаймов для закредитованных заемщиков предлагается ввести лимит в размере 35% от новых выдач, приводит РИА «Новости» сообщение регулятора.

При этом ЦБ подчеркивает, что установление таких лимитов будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но это не окажет существенного влияния на доступность кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о взятии ссуды.

«Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки. При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки», – добавил регулятор.

Ранее стало известно, что российские банки будут продолжать повышать ставки по кредитам вслед за решением Центробанка по ключевой ставке, очередные ужесточения условий начнутся после новогодних праздников.