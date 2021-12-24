Появилось видео с подтягивающимся на турнике в день своего 60-летия Алиевым

Глава Азербайджана Ильхам Алиев, который празднует 24 декабря 60-летие, подтянулся 15 раз, видео с упражнениями президента появилось в Сети.

На кадрах, опубликованных в Facebook, Алиев подтягивается в турнике 15 раз. В комментариях многие оценили физическую форму президента.

«Здорово! Очень впечатляет», – написала Djamila Rahimova.

«Красавец! (…) Браво!» – добавила Алия Гусейнова.

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

В пятницу президент РФ Владимир Путин поговорил с Алиевым по телефону. В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин тепло поздравил президента Азербайджана с 60-летним юбилеем.

Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который впоследствии стал первым президентом Азербайджана.