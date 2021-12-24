Мнение: Письмо: “Красив, богат”

Когда доярки видят на круге ресурсов “Секс”, они уверены, что речь идет о совокуплениях. А как иначе?

Ресурс дружбы – тусить, ресурс любви – влюбляться, ресурс искусства – ходить в театр, а ресурс секса – совокупляться, конечно.

Особенно дояркам нравится мысль, что все ресурсы одинаково важны. То есть совокупляться нужно не меньше, чем работать или учиться.

Вот такой вот ресурс – лежи и качай. Точнее даже не так. Лежи, а ресурс тебе пусть любовник качает.

И ничего в этом доярушек не смущает. Даже мысль, что каждый ресурс связан с полезной деятельностью, с личностным ростом, с развитием, а что развивается у них во время совокуплений даже думать не хочется.

Хотя давайте посмотрим, что.

Вот автор фантазирует, но и во время фантазий у нее кое-что развивается. Что?

natakell

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Надеюсь найти ответ на интересующий меня вопрос – как быть с ресурсом секса в продолжительном браке, в котором муж и жена живут замечательно и разводиться не собираются, но секс друг с другом их уже не интересует.

О себе – 43 года, замужем 17 лет, трое детей, хорошо зарабатываю, выгляжу хорошо благодаря генам и спорту.

Читаю блог больше 4-х лет, думаю, что все ресурсы более или менее подключены. С мужем больше дружеские и родительские отношения, он замечательный во всем, отличный отец, успешный в своей профессии, зарабатывает очень хорошо, немного больше, чем я. Года 4 назад мы изменили друг другу одновременно не сговариваясь.. Я узнала про его измену, он не узнал про мою. И я не призналась. Жестоко, наверное, с моей стороны, но я не решилась. От его измены было больно, не смотря на то, что сама была нечиста. Были слезы – с обеих сторон, он умолял простить, говорил, что любит очень и жизни без меня не представляет. После этого были долгие разговоры, мы оба сошлись на том, что наш секс нас не устраивает, слишком редко, уже скучно, нет тяги друг к другу. Решили, что будем жить дальше вместе ради детей, других связывающих обстоятельств – дом, друзья, родственники, во всем остальном, кроме секса, нас все устраивает. Решили дать друг другу свободу и не задавать лишних вопросов.

Я не думаю, что он воспользовался этим, хотя наверняка не знаю. А у меня любовник уже продолжительное время. Он тоже женат 20 лет, в семье похожая ситуация, влюблен в меня очень, красив, богат, кайфовый секс, разводиться не собирается – то есть идеален.

Не смотря на «карт бланш» от мужа – совесть меня иногда мучает, особенно когда читаю блог, когда Вы пишете о том, что изменять нехорошо, секс не так важен в браке, без него можно жить.

Но как же секс может быть не важен, если Вы пишете, что важно подключать все ресурсы? И я так же не могу себе представить, что с 40 лет и до старости я буду жить без секса. Я не нимфоманка, не доярка, но отказаться от секса полностью? Зачем? Сейчас с мужем есть и объятья и поцелуи и даже раз в год пытаемся изображать подобие секса, но желания и тяги друг к другу в последние годы нет.

Так как же быть с ресурсом секса в таком браке, если изменять это плохо?