 

Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку

24.12.2021, 21:42, Новости дня
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“Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 сентября 2021 года по обвинению Знака и Колесниковой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 УК, оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что приговор вступил в законную силу.

Контекст:

Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, их задержали осенью 2020 года.

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до августовских выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером – Максимом Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Колесникова отказалась просить о помиловании. Она утверждает, что ей неоднократно предлагали “пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу”, чтобы сократить срок или получить свободу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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