 

“Как вы с мамой похожи”. Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет

24.12.2021, 21:42, Новости дня
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“38 лет папа заваривает маме кофе по утрам”, – подписала ролик 31-летняя Тодоренко. 

Меньше чем за сутки видео набрало больше 90 тыс. просмотров.

“Как вы с мамой похожи”, – прокомментировала пост milaicat.

“Боже, какие милые”, – написала lerochka_s__.

“Ребята, он просто кофе заваривает, если бы он 38 лет борщ варил – это я понимаю романтика”, – считает juliosh.

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A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. Отец ведущей был экономистом, мать –программистом.

В 2014-м Тодоренко прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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