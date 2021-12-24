“Как вы с мамой похожи”. Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
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“38 лет папа заваривает маме кофе по утрам”, – подписала ролик 31-летняя Тодоренко.
Меньше чем за сутки видео набрало больше 90 тыс. просмотров.
“Как вы с мамой похожи”, – прокомментировала пост milaicat.
“Боже, какие милые”, – написала lerochka_s__.
“Ребята, он просто кофе заваривает, если бы он 38 лет борщ варил – это я понимаю романтика”, – считает juliosh.
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Контекст:
Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. Отец ведущей был экономистом, мать –программистом.
В 2014-м Тодоренко прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.
Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.
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