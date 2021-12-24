В ОГПУ сообщили, что у Гордона нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. В ГБР и полиции не ответили, проводят ли в отношении журналиста негласные следственные действия

Журналист обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран на прошлой неделе после интервью, которое ему дал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. В интервью Богдан сказал, что президент Владимир Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить негласные следственные (разыскные) действия (НСРД).

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы:

начаты ли в его отношении уголовные производства и по какой статье;

есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают;

проводят ли в его отношении НСРД и для чего.

В Офисе генпрокурора ответили, что в соответствии с положением о Едином реестре досудебных расследований учет лиц, совершивших уголовные правонарушения и подозреваемых в их совершении, ведется с момента вручения письменного сообщения о подозрении.

“По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 20 декабря 2021 года уголовные производства, в которых содержатся данные о привлечении Гордона Дмитрия Ильича к уголовной ответственности как подозреваемого, не установлены”, – сказано в ответе.

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения о проведении оперативно-розыскной деятельности “в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются”, поэтому предоставить такую информацию ведомство не может.

В Национальной полиции Гордону ответили, что собственником и распорядителем Единого реестра досудебных расследований, который создан для регистрации уголовных правонарушений (производств) и учета принятых во время досудебного расследования решений, учета лиц, которые совершили эти правонарушения, является Офис генпрокурора. Именно Офис генпрокурора, подчеркнули в полиции, предоставляет информацию из реестра.

В полиции также сообщили, что в соответствии со ст. 253 Уголовного кодекса Украины, лица, в отношении которых проводились НСРД, подозреваемые и их защитники должны быть уведомлены об этом, но конкретное время, когда это будет сделано, “определяется с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной безопасности, жизни и здоровья лиц, которые причастны к проведению негласных следственных (разыскных) действий”. В ведомстве уточнили, что о проведении НСРД и их результатах лицу должны сообщить в течение 12 месяцев после прекращения таких действий, но не позже передачи обвинительного акта в суд. При этом в полиции не ответили, проводятся ли НСРД в отношении Гордона.

В ГБР сообщили, что следователи бюро не проводят в отношении Гордона досудебного расследования в уголовных производствах. Что касается НСРД, то ответ ГБР был такой же, как и ответ полиции. По поводу проведения НСРД конкретно в отношении Гордона ведомство информацию не предоставило.

Ответ на запрос от СБУ Гордон пока не получил.

Контекст:

В конце ноября 2021 года Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине “не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова”.

После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон “аж из штанов выбрасывается”, так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок.

Гордон ответил, что Зеленский сам обещал быть главой государства только один срок и должен держать слово, а также обвинил Офис президента в информационной кампании против себя.

После заявления Богдана о возможном уголовном преследовании ряда журналистов Гордон сказал, что не прекратит комментировать происходящее в Украине и критиковать президента, если для этого будут основания. “Я прекрасно себе отдаю отчет в том, что президент Зеленский, к сожалению, является невосприимчивым к критике. Но я не могу занимать позицию стороннего наблюдателя. Если в стране огромная коррупция, я об этом говорю. Если госсекретарь США [Энтони] Блинкен официально заявляет в Вильнюсе, что в Украине ежегодно воруется из государственного бюджета $40 млрд, разве могу я об этом молчать? Разве могу я молчать о других вопиющих случаях, которые подрывают украинскую государственность? Естественно, я об этом говорю, а в результате получается: они воруют, а виноват Гордон. Президент Зеленский подбирает в свое окружение идиотов и предателей, я об этом говорю – и виноватым получаюсь я. Зеленский и его товарищи подрывают основы нашей государственности – виноват опять я. Я в этом не виноват! В этом виноваты президент и его окружение. Если за правду президент решил посадить меня и начинает против меня НСРД, извините, я считаю это незаконным и аморальным”, – заявил журналист.

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