Мнение: О фатальной дозе «Спутника»
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Уж сколько их, упавших в эту бездну… ©
Признайтесь, давненько вы не слышали о жертвах российской вакцины от института Гамалеи под горделивым названием «Спутник»? Кстати, это целое семейство препаратов, некоторые из них – совсем не жижа, а вовсе даже порошок или аэрозоль.
Хотя в данном случае это не важно. А важно то, что скрывать правду уже больше нельзя. Эх!
Вот и Андрей Нальгин… ваш покорный слуга…
Сделал себе очередную, «бустерную» прививку от CoVID-19. Теперь «Спутником Лайт».
И снова, как во время первой, «основой» вакцинации, это был осознанный выбор. Даже несмотря на известные побочные эффекты, а также на появившиеся надежды, что «Омикрон» станет живой вакциной, лучше не рисковать. Тем более, что и срок действия QR-кода истекал уже через месяц.
В общем, новая доза. Надеюсь, последняя, потому и фатальная.
Что могу сказать… В сравнении с январём конвейер вакцинации работает более чётко. Народ в поликлиниках есть, но не толпы. Врачебный осмотр стал ещё большей формальностью, сводящейся к перенесению галочек из бумажной анкеты в компьютерную.
Сам укол тоже быстрее, да и посидеть ритуальные 20 минут после прививки уже никто не просит. Хочешь – иди сразу.
О побочках… Были в этот раз, пожалуй, посерьёзнее и подольше. Длились чуть больше суток, температура подскакивала на следующий день после прививки до 38°C. Но особо тяжёлой не ощущалась. Значительную часть дня проспал, потому и в Альманахе почти не был вчера.
Сегодня, т-т-т, всё уже в норме.
Что ж, ваше мнение, друзья и недруги? Сколько там ещё осталось?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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