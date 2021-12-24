 

Мнение: О фатальной дозе «Спутника»

24.12.2021, 21:34, Разное
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Уж сколько их, упавших в эту бездну… ©

Признайтесь, давненько вы не слышали о жертвах российской вакцины от института Гамалеи под горделивым названием «Спутник»? Кстати, это целое семейство препаратов, некоторые из них – совсем не жижа, а вовсе даже порошок или аэрозоль.

Хотя в данном случае это не важно. А важно то, что скрывать правду уже больше нельзя. Эх!

Вот и Андрей Нальгин… ваш покорный слуга…

Сделал себе очередную, «бустерную» прививку от CoVID-19. Теперь «Спутником Лайт».

И снова, как во время первой, «основой» вакцинации, это был осознанный выбор. Даже несмотря на известные побочные эффекты, а также на появившиеся надежды, что «Омикрон» станет живой вакциной, лучше не рисковать. Тем более, что и срок действия QR-кода истекал уже через месяц.

В общем, новая доза. Надеюсь, последняя, потому и фатальная.

Что могу сказать… В сравнении с январём конвейер вакцинации работает более чётко. Народ в поликлиниках есть, но не толпы. Врачебный осмотр стал ещё большей формальностью, сводящейся к перенесению галочек из бумажной анкеты в компьютерную.

Сам укол тоже быстрее, да и посидеть ритуальные 20 минут после прививки уже никто не просит. Хочешь – иди сразу.

О побочках… Были в этот раз, пожалуй, посерьёзнее и подольше. Длились чуть больше суток, температура подскакивала на следующий день после прививки до 38°C. Но особо тяжёлой не ощущалась. Значительную часть дня проспал, потому и в Альманахе почти не был вчера.

Сегодня, т-т-т, всё уже в норме.

Что ж, ваше мнение, друзья и недруги? Сколько там ещё осталось?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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