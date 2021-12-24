Как сочетать разные модели модных трикотажных платьев с сапогами: советы, которые помогут подчеркнуть фигуру

Трикотажная одежда является горячим трендом зимы 2022 года. Дизайнеры предлагают нам носить великолепные брючные двойки, юбки, свитера и кардиганы. Особняком во всем этом великолепии стоят платья, которые напоминают о женственности и элегантности. Далее мы расскажем вам, как носить трендовые модели, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

Мини-платье с высокими сапогами

Ультракороткая длина триумфально вернулась в моду этой зимой. Модницы с идеальными фигурами устали прятать свои ножки под мешковатыми брюками и макси-юбками. Чтобы продемонстрировать идеальное чувство стиля, выбирайте расклешенное платье трендового нежно-лавандового оттенка. Высокие замшевые сапоги на платформе компенсируют нехватку объема в нижней части.

Платье оверсайз с ботильонами

В наши дни по-прежнему популярны трикотажные платья оверсайз, которые имеют мешковатый крой и длинные объемные рукава. Такие изделия позволяют надежно защититься от холода. Если вы хотите продолжать носить платье оверсайз и весной, приобретите модель белого цвета и комбинируйте ее с бежевыми ботильонами.

Для миниатюрных дам

А вот совет для всех миниатюрных красавиц, которые мечтают выглядеть выше: Сочетайте серое короткой платье-свитер с ботинками челси на громоздкой подошве. Чтобы еще больше вытянуть фигуру по вертикали, дополните образ длинным тренчем из лакированной кожи. Не застегивайте верхнюю одежду, и две образовавшиеся вертикальные линии сделают свое дело.

Для тех, кто хочет казаться стройнее

Если же вы комплексуете по поводу пышных форм, рекомендуем вам выбирать длинные трикотажные платья с асимметричным подолом. Чтобы фигура не казалась бесформенной, обозначьте талию с помощью широкого ремня. По желанию вы можете использовать прием, который был описан выше. Наденьте поверх платья удлиненный кардиган без застежки. Это позволит вам выглядеть еще стройнее.

Для дам с фигурой “яблоко”

Многие женщины вполне довольны шириной своих бедер, но недовольны объемом талии. Если вы принадлежите к числу обладательниц фигуры “яблоко”, то наверняка хотите скрыть выпирающий животик. Лучше всего с этой задачей справится наряд, состоящий из трикотажного мини-платья свободного кроя, белых сапог на высоком каблуке и серого пальто длиной до колена.

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Негабаритные платья с обувью на плоском ходу

Также для дам, желающих скрыть животик, подойдут негабаритные вязаные мини-платья в тандеме с сапогами на плоском ходу. Не забывайте компенсировать объем в верхней части “тяжелой” обувью.

А еще вязаные платья-свитера с длинными рукавами можно носить с высокими ботинками на шнуровке с тракторной подошвой (главное фото). Совет: если вы соберете монохромный образ, ваши ноги визуально не будут дробиться на отдельные сегменты.

Монохромный образ

Хорошо вытянуть фигуру по вертикали помогают монохромные образы. Поэтому, если вы хотите казаться выше или скрыть лишние килограммы, надевайте темно-коричневое мини-платье, колготки в тон и ботильоны из материала, имитирующего змеиную кожу.

Платье с вырезами

Особенно актуальными считаются модели платьев, имеющие фигурные вырезы в области талии, солнечного сплетения, спины или ключиц. Эти изящные модели идеально дополняются разрезом от бедра. Если надеть к такому платью сапоги на каблуке, ваша фигура приобретет модельные параметры.

Во французском стиле

Французские женщины обладают особенным шармом. Они умеют создавать неповторимые образы из предметов простого силуэта. Всего лишь несколько деталей отличат француженку в толпе. Например, полосатый принт и плиссировка на трикотажном платье. Дополнить сет можно ботинками челси и пальто песочного оттенка.