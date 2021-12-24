Андрей Ургант высказался по вопросу уборки снега в Петербурге

Снегопады в Санкт-Петербурге принесли собой не только сугробы, но и вынесли на поверхность проблему неготовности города к обильным осадкам. Многие медийные личности Северной столицы высказывают опасения по поводу снежного коллапса в городе.

Так, например, 91-летний артист Иван Краско написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, где посетовал на боязнь выходить из дома из-за неубранной территории. Коллегу поддержали и другие актеры, в том числе Андрей Ургант. В интервью «Петербург Ньюс» артист рассказал, как в период снегопадов первой волны приходилось передвигаться по колено в «жидком снеге». Неудобства сохраняются и сейчас, несмотря на то, что многие уже привыкли к непролазным сугробам.

Ургант отметил, что сейчас ситуация с уборкой снега стала лучше, однако высказал опасения, что грядущий циклон может принести новые проблемы.

«Я только сегодня прибыл из Петербурга в Москву, завтра опять приезжаю в Петербург и, боюсь, как бы нас опять не завалило всех вместе. Надо коммунальным службам прислушаться к мнению горожан и постараться сделать это хорошо, пора бы уже», – резюмирует Ургант.

Сравнивая две столицы, актер отмечает, что в Москве убираются лучше и качественнее, чем в Петербурге.

Накануне на плохую уборку пожаловался Александр Розенбаум, назвав ситуацию на дорогах «беспределом». Дизайнер Артемий Лебедев и вовсе дал ситуации нечитаемое определение. А солист группы Little Big Илья Прусикин в интервью поделился, что если на улицах не смотреть наверх, то можно угодить под падающую сосульку.