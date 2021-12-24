 

Жена футболиста Тарасова прокомментировала скандал с Бузовой на Fashion TV

24.12.2021, 21:12, Новости дня
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко грубо высказалась о разгоревшемся конфликте между своим мужем и его бывшей женой Ольгой Бузовой на премии Fashion TV, где певица публично унизила спортсмена.

Недавно родившая третьего ребенка модель Костенко ответила одной из ее подписчиц в социальной сети Instagram на вопрос, почему ее так задевает история вокруг Ольги Бузовой и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова.

«Потому что меня окунули в это г… Мне это не нужно и сейчас совершенно не до дешманских интриг», – ответила модель, передает «ФАН».

Ранее Дмитрий Тарасов прокомментировал скандал на премии Fashion TV. По словам футболиста, Бузова хотела его зацепить и унизить, а он в это время сидел в зале и улыбался.

По словам Тарасова, организаторы заявили ему, что Ольги Бузовой не будет на мероприятии, на которое он пошел для поддержки клипа Margo, в котором футболист сыграл главную роль. Бузова же обвинила Тарасова во вранье. Она отметила, что все были в курсе ее участия в церемонии награждения премии Fashion TV.

Напомним, что Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что выпустил дебютный клип на свой трек «Мне тебя мало».



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