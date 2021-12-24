Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха»

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз.

Он прокомментировал часть коалиционного соглашения ФРГ, где идет речь о желание расширить ЕС в «федеральное европейское государство».

Качиньский сообщил изданию Gazeta Polska Codziennie, что есть страны, которые «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС», передает Euronews.

При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх – не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому», то есть к Священной Римской империи.

«Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», – сказал Качиньский.

Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 годы, в которую входили земли центральной Европе, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии. Второй рейх – Германская империя, провозглашенная в 1871 году и павшую в 1918 году. Третий – нацистская Германия с 1933 по 1945 годы.

Напомним, 8 декабря правительство канцлера Олафа Шольца (СПДГ) было приведено к присяге. Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/зеленых» и Свободной демократической партии.