Мнение: Стресс-тест

Поднявшийся ветер в Европе плюс известие о тридцати танкерах с СПГ из США сбили цену на терминалах по приему сжиженного газа с 2000 до 1300 долларов.

Кстати, когда СМИ, широко раскрыв глаза, пишут о "ценах на газ в Европе", стоит понимать нюанс таких новостей. Речь идет о биржевых ценах на разовые контракты. Долгосрочные контракты, по которым в Европу поставляется основной объем газа, считаются совершенно по-иному. В них закладывается стандартная привязка к ценам на нефть с лагом примерно в полгода. Часть контрактов предусматривает компенсационные механизмы, учитывающие и текущие биржевые цены с привязкой к крупнейшему терминалу Европы TTF. Однако в любом случае средние цены на газ в Европе крайне далеки от экстремальных четырехзначных значений. В этом смысле разговоры про то, что Европа замерзнет, несколько далеки от реального положения дел. Даже не несколько, а крайне далеки.

Вчера, между прочим, на путинской пресс-конференции человек, похожий на президента, сообщил, что Газпром практически прекратил подачу газа в Европу по причине исполнения контрактных обязательств по объемам поставок, и больше заявок от Европы нет. А потому и не поставляет. Возможно, ответ на поверхности: европейцы проводя стресс-тест своей системы, как она поведет себя в условиях отключения Европы от российского газа.

Вот это может быть весьма неприятным звонком для Кремля: его ключевой аргумент в европейских отношениях заключается в известной фразе: "А кто не будет брать, тому отключим газ". Подразумевает этот аргумент нехитрую мысль: а куда вы денетесь. Если европейцы сами для себя ответят на этот вопрос и найдут, куда им деваться, то предпоследний козырь Кремля в этих отношениях будет бит. И остается только один – ракеты. Но это и козырем называть как-то неловко: ну не будут же наши воры и бандиты стрелять по собственному имуществу. По своим детишкам, шлюхам и любовникам. Пугать – это одно, реально применять такой аргумент – ну, вы сами понимаете…

Останется только одно: бомбить Воронеж. Или угрожать войной с Украиной, по какому поводу европейцам на самом деле ни тепло, ни холодно.

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