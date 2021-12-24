“Западный мир годами очень наивно смотрит на Москву”. Польша не исключает строительство стены на границе с Украиной на фоне обострения российской агрессии

Качиньский не является оптимистом относительно “гибридных действий” на польско-белорусской границе, пишет издание. Польша, по его мнению, должна готовиться к затяжной агрессии.

“Именно так россияне проводят свои операции, и Украина – лучший тому пример. Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную стену придется укреплять, расширять до границы с Украиной”, – подчеркнул Качиньский в интервью.

Он добавил, что неизвестно, в каком направлении пойдет российская агрессия и по какой модели будет действовать Россия.

“Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, которая позволяет нам готовиться к разным вариантам, но четкого указания на сегодняшний день у нас нет. Ситуация вошла в новую фазу”, – подчеркнул вице-премьер-министр Польши.

Качиньский признал, что Европа слишком долго не воспринимала Россию как потенциального агрессора.

“К сожалению, западный мир годами очень наивно смотрит на Москву. Много раз он пытался перевернуть ее на свою сторону, обманутый каким-то утопическим видением этой страны. Ничего хорошего из этого не вышло. По крайней мере, для Запада”, – подчеркнул он.

По словам польского вице-премьер-министра, “Москва решила, что настал момент завершить важные для нее дела”, пишет издание.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что “главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях”.

Столтенберг 19 декабря заявил, что против проведения конференции с РФ для обсуждения “раздела зон влияния”.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

В Белом доме заявили 23 декабря, что США готовы провести переговоры с Россией по “гарантиям безопасности” в январе 2022 года.

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