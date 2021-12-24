 

64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка

24.12.2021, 20:58, Новости дня
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На снимке Крокдал держит в руках белого кота.

“С Рождеством из Норвегии”, – подписал он публикацию, которая за первый час после появления в соцсети собрала больше 40 тыс. лайков.

В комментариях подписчики также поздравили актера с новогодними и рождественскими праздниками.

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Публикация от Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

Контекст:

Лундгрен родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме. Актер стал известным в 1985 году после исполнения роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части “Рокки”.

Лундгрен снялся более чем в 50 фильмах, среди которых “Разборка в Маленьком Токио”, “Универсальный солдат”, “Властелины вселенной”, “Дерево Джошуа”, “Каратель” и трилогия “Неудержимые”. В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм “Защитник”.

Актер состоял в браке с дизайнером Анетт Квиберг. Они прожили вместе 17 лет, но в 2011 году развелись. У пары две дочери – 20-летняя Грета и 25-летняя Ида.

В декабре 2020 года в СМИ появилась новость, что Лунгдрен тайно женился на фитнес-инструкторе Эмме Крокдал, с которой встречался с 2020 года, и которая является ровесницей его старшей дочери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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