Педиатр Алексей Бессмертный — 5 «бабушкиных» методов лечения, которые не работают



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1. Парить ноги в горячей воде — нет!

Погодите наливать кипяток в тазик и высыпать туда полпачки порошковой горчицы. Парить ноги при первых признаках ОРВИ — абсолютно бессмысленная с медицинской точки зрения процедура. Распаренные пятки никак не помогут прогнать вирус или бактерию, если патоген уже попал в организм. А если еще не попал, то бороться в принципе не с чем.

Такой тип процедур мы называем отвлекающими. Кстати, ставить банки на спину, лепить горчичники и надевать шерстяные носки с той же горчицей — это тоже отвлекающие процедуры. Они никак не защитят и не вылечат ребенка от инфекций, их сакральный смысл — облегчить состояние человека, отвлекая его другими сильными ощущениями. Надо ли это конкретно вашему малышу, решайте сами.

Интересный факт — в учебнике по детской дерматологии Петера Хегера один из разделов посвящен насилию над детьми, следы от которого может заметить педиатр. Так вот, там написано, чтобы молодые педиатры не пугались, если увидят на некоторых жителях постсоветского пространства специфические следы на спине. Детей не пытали, это просто добрые родители ставили ребенку банки или горчичники.

2. Разрешать только растаявшее мороженое — нет!

Что может быть ужасней липкой сладкой кашицы вместо крепкого сливочного мороженого? Потому что иначе простудишь горло и непременно заболеешь ангиной. И вообще — какой нормальный родитель дает детям мороженое зимой.

В действительности все наоборот — холод безопасен для здорового горла и полезен для больного: он поможет снять воспаление и уменьшит боль. А еще мороженое — это просто вкусно, почему бы не порадовать ребенка.

Бессмертный Алексей Алексеевич

эксперт

Педиатр, аллерголог-иммунолог в МЦ «Медлюкс»

Родители, помните: заболевания дыхательных путей провоцирует не холод, а действие бактерий и вирусов. Например, ангину могут вызвать стрептококки, но точно не сливочный пломбир.

3. Держать окна закрытыми, чтобы не застудить ребенка — нет!

«Закрой окно, ребенка простудишь!» — эта фраза звучит в каждой второй семье с малышами. И сидят наши бедные дети в спертом теплом воздухе, и все равно болеют ОРВИ. Потому что классическая «простуда» развивается из-за попадания в организм болезнетворных бактерий или вирусов, а вовсе не из-за того, что кто-то открыл форточку.

Конечно, это не значит, что нужно морозить комнату, а заодно переохлаждать ребенка — во всем хороша мера. Тем более, что сильное переохлаждение может снизить местный иммунитет.

Но совершенно точно квартиру стоит регулярно проветривать. Еще один важный момент — не забывайте о защите на окна. На всех открывающихся створках должны стоять специальные блокираторы, которые не позволят ребенку выпасть из окна. Потому что дети любопытны, а в зимних окнах частенько показывают салюты.

4. Ходить по дому только в носках и тапочках — нет!

Бабушки сходят с ума при виде голых детских ножек, шлепающих по полу. Потому что — ох и ах — ребенок непременно заболеет. Но это не совсем так, вернее, совсем не так. Ребенок должен ходить по дому в том, в чем ему комфортно. Удобно босиком — пожалуйста, хочет в шерстяных носках и тапочках — пусть ходит.

Никто не заболевает от условно холодного пола в доме, это просто страхи старшего поколения. Если ребенок чувствует, что ему удобно и тепло — значит, ему удобно и тепло. Когда замерзнет, наденет что-то более серьезное.

5. Бусы из чеснока защитят от инфекций — нет!

Чеснок — полезная вещь, и если ребенок соглашается его есть, то это здорово. Но не надо думать, что чеснок, повешенный на шею, спасет ребенка от инфекций. Если только от вампиров, да и то вряд ли.

То же самое можно сказать про соляные пещеры и физиотерапию — все эти вещи нужны для успокоения родителей и заработка тех, кто их организовывает. Это просто мода и маркетинг: как показали исследования, соляная пещера не эффективна для лечения респираторных и аллергических болезней.