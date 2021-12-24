Противники Саакашвили объявили альтернативную голодовку

Оппоненты Михаила Саакашвили объявили о решении начать голодовку протеста с требование осудить режим бывшего президента Грузии в 2004-2012 годах и его партии «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Режим Саакашвили должен быть осужден, а его криминальная партия запрещена», – сообщил на пресс-конференции Сосо Робакидзе, чей сын был невинно убит в Тбилиси во время правления прежних властей.

По его словам, в голодовке, дата начала которой пока не объявлена, примут участие репрессированные прежними властями.

«Нам все равно нечего терять», – сказал Сосо Робакидзе.

Напомним, что в среду около трехсот сторонников Саакашвили начали бессрочную голодовку за освобождение отбывающего шестилетнее заключение своего лидера.

Акция проходит в палатках у центрального офиса партии экс-президента «Единое национальное движение» по дороге в Тбилисский международный аэропорт.

Как сообщил депутат от правящей «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе, «лидер Северной Кореи запретил своим гражданам смеяться в течение нескольких дней, а Саакашвили – членам своей партии кушать. Это решение оппозиционеров вызывает сожаление, это уже культ личности».