 

Противники Саакашвили объявили альтернативную голодовку

24.12.2021, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оппоненты Михаила Саакашвили объявили о решении начать голодовку протеста с требование осудить режим бывшего президента Грузии в 2004-2012 годах и его партии «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Режим Саакашвили должен быть осужден, а его криминальная партия запрещена», – сообщил на пресс-конференции Сосо Робакидзе, чей сын был невинно убит в Тбилиси во время правления прежних властей.

По его словам, в голодовке, дата начала которой пока не объявлена, примут участие репрессированные прежними властями.

«Нам все равно нечего терять», – сказал Сосо Робакидзе.

Напомним, что в среду около трехсот сторонников Саакашвили начали бессрочную голодовку за освобождение отбывающего шестилетнее заключение своего лидера.

Акция проходит в палатках у центрального офиса партии экс-президента «Единое национальное движение» по дороге в Тбилисский международный аэропорт.

Как сообщил депутат от правящей «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе, «лидер Северной Кореи запретил своим гражданам смеяться в течение нескольких дней, а Саакашвили – членам своей партии кушать. Это решение оппозиционеров вызывает сожаление, это уже культ личности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Политолог Петренко: После исключения Дубинского из фракции “Слуги народа” нужно провести аудит его деятельности в Киевской области

07.09 / В РФ стартовал прием заказов на седан Lexus ES 250 Advance

08.08 / Среди жертв взрыва в Бейруте есть украинец – посол

24.09 / Россиян предупредили о магнитных бурях

22.07 / Новым послом Израиля в Украине назначили Михаила Бродского

14.10 / У главы Костромской области обнаружили коронавирус

19.11 / МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО США против России

15.09 / Зеленский попросил Австрию передумать насчет «Северного потока – 2»

27.07 / Иран предупредил о мерах по предотвращению перехвата самолетов американцами

03.12 / Инициатор проекта «Культурный код» разработал паттерн для Российского Красного Креста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика