 

Мнение: Прекращение обслуживания

24.12.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Татарстане мэр Елабуги заявил, что управляющие компании могут в будущем перестать обслуживать местных жителей, не имеющих QR-кода.

“Объяснить надо, что весь персонал отказывается ходить к непривитым, это же заражение… Запрашивайте QR-коды тогда… У всех обслуживающих организаций работники должны написать, что отказываются идти. Но чтобы это шло не от нас, а от специалистов своих”, — отметил Рустем Нуриев на закрытом совещании.

Строительство гетто продолжается. Что там Путин говорит – это для широкой общественности. Ну там про добровольность, соблюдение интересов и прочая ахинея. В реальности установка на фашизм не только не отменяется, но и ускоряется.

В случае реализации сегрегационных мероприятий довольно скоро возникнет идея о том, что непривитые представляют угрозу окружающим, причем не только медицинскую, а и банально жилищно-коммунальную: как отключить подъезд, если в нем проживают как лояльные граждане, так и биотеррористы? Логичный следующий шаг: террористов нужно собрать в одном месте, изолировать и уж там на месте применять к ним меры добровольного характера.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Мнение: Новый мир: без коров, бетона и стали

02.03 / Мнение: Нам время тлеть, а им – цвести!

11.11 / Мнение: Пашинян должен уйти

19.03 / Исследователи узнали подробности жизни мужчины XIX века по анализу его татуировок на содранной коже

12.03 / Мнение: “Я научу тебя”

10.08 / Россиян, вернувшихся из-за границы, обяжут сдавать тест на 5G-излучение

18.04 / Как тут не вознестись?

18.10 / Стрижка “бабочка” – идеальный вариант для тех, кто хочет укоротить волосы, но боится экспериментировать 

13.04 / В «Роскосмосе» появится должность зитц-председателя

02.05 / Названы неисправности, с которыми не хотят связываться на автосервисах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика