Мнение: Прекращение обслуживания

В Татарстане мэр Елабуги заявил, что управляющие компании могут в будущем перестать обслуживать местных жителей, не имеющих QR-кода.

“Объяснить надо, что весь персонал отказывается ходить к непривитым, это же заражение… Запрашивайте QR-коды тогда… У всех обслуживающих организаций работники должны написать, что отказываются идти. Но чтобы это шло не от нас, а от специалистов своих”, — отметил Рустем Нуриев на закрытом совещании.

Строительство гетто продолжается. Что там Путин говорит – это для широкой общественности. Ну там про добровольность, соблюдение интересов и прочая ахинея. В реальности установка на фашизм не только не отменяется, но и ускоряется.

В случае реализации сегрегационных мероприятий довольно скоро возникнет идея о том, что непривитые представляют угрозу окружающим, причем не только медицинскую, а и банально жилищно-коммунальную: как отключить подъезд, если в нем проживают как лояльные граждане, так и биотеррористы? Логичный следующий шаг: террористов нужно собрать в одном месте, изолировать и уж там на месте применять к ним меры добровольного характера.

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