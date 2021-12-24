 

“Мне нужно было ее завоевать, как самцу”. Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой

24.12.2021, 20:15, Новости дня
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По словам 33-летнего музыканта, знакомство произошло еще в седьмом классе школы, когда обоим было по 13–14 лет.

“Мы были в параллельных классах сначала, друг друга знали, но так, чтобы общаться – нет”, – рассказал Дорн и добавил, что уже через год они стали учиться с будущей женой в одном классе.

Он подчеркнул, что первые чувства вспыхнули в нем уже в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

“Мы начали отношения после первого курса. И я влюбился, а она – нет. То есть мне нужно было ее завоевать, как самцу”, – признался Дорн.

ВИДЕОВидео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Дорн и Новикова женаты с 2013 года. У пары двое детей – дочь Василиса (2014) и сын Иван (2015).

Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув коллектив, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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