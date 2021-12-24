 

“Вай, какая Вера”, “А-ля Брижит Бардо”, “Кайфовая”. Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев

24.12.2021, 20:14, Новости дня
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В кадре волосы певицы были начесаны и убраны вверх.

“Я и декабрь”, – подписала она публикацию, которая собрала больше 45 тыс. лайков.

“Дорого-богато!” – прокомментировала tanyavova4.

“Вай, какая Вера. Необычная, чуть другая”, – отреагировал chingyz_dzumagylov.

“Кайфовая. Люблю вас!” – написала dasha_ukk.

“А-ля Брижит Бардо”, – отметила lana.dnipr, имея в виду французскую киноактрису и один из секс-символов 1950—1960-х годов.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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