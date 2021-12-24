Пользователи Ubuntu жалуются на принудительное обновление их системы до Windows 11

Более 14 тыс. пользователей сайта linux.org.ru жалуются на принудительное обновление операционных систем на основе свободного дистрибутива Ubuntu до Windows 11. Новоиспечённые обладатели ОС от Microsoft намерены подать иск в ЕСПЧ с требованием восстановить их доступ к свободному ПО.

Представители компании Microsoft подтвердили, что автоматическое обновление различных операционных систем до Windows 11 происходит в рамках плана и не требует согласования с конечным пользователем. Разработчики операционной системы отметили, что вместе с возможностями, которые предоставляет их система, бывшие пользователи Ubuntu получили бесплатный доступ к интернет-обозревателю Microsoft Edge, пасьянсу «Косынка» и ряду других необходимых для полноценной работы приложений. Возмущённые сторонники системы Linux называют случившееся «диверсией» и «хакерской атакой».

«Я являлся принципиальным пользователем свободного ПО последние 20 лет. И каково же было моё удивление, когда, включив в очередной раз компьютер, я увидел на экране богомерзкий логотип Windows! Самое страшное, что новая система не только установилась без разрешения, но и заблокировала функции BIOS, из-за чего я теперь не могу поставить Linux или другую свободную систему. При этом новая система не перестаёт напоминать, что является платной, и требует от меня ввести данные банковской карты», – жалуется пользователь под ником [email protected]

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