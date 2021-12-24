 

Пользователи Ubuntu жалуются на принудительное обновление их системы до Windows 11

24.12.2021, 20:11, Разное
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Более 14 тыс. пользователей сайта linux.org.ru жалуются на принудительное обновление операционных систем на основе свободного дистрибутива Ubuntu до Windows 11. Новоиспечённые обладатели ОС от Microsoft намерены подать иск в ЕСПЧ с требованием восстановить их доступ к свободному ПО.

Представители компании Microsoft подтвердили, что автоматическое обновление различных операционных систем до Windows 11 происходит в рамках плана и не требует согласования с конечным пользователем. Разработчики операционной системы отметили, что вместе с возможностями, которые предоставляет их система, бывшие пользователи Ubuntu получили бесплатный доступ к интернет-обозревателю Microsoft Edge, пасьянсу «Косынка» и ряду других необходимых для полноценной работы приложений. Возмущённые сторонники системы Linux называют случившееся «диверсией» и «хакерской атакой».

«Я являлся принципиальным пользователем свободного ПО последние 20 лет. И каково же было моё удивление, когда, включив в очередной раз компьютер, я увидел на экране богомерзкий логотип Windows! Самое страшное, что новая система не только установилась без разрешения, но и заблокировала функции BIOS, из-за чего я теперь не могу поставить Linux или другую свободную систему. При этом новая система не перестаёт напоминать, что является платной, и требует от меня ввести данные банковской карты», – жалуется пользователь под ником [email protected]

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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