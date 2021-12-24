Малышева рассказала, действительно ли бульон и растительное масло позволяют дольше не пьянеть

Елена Малышева в рамках нового выпуска своей программы затронула тему новогоднего застолья. Она рассказала, действительно ли растительное масло и бульон помогают человеку дольше не пьянеть.

Ученые заявляют, что спиртное намного быстрее всасывается в тонком кишечнике. Именно поэтому спиртные напитки, выпитые на голодный желудок, быстро опьяняют человека. Известно, что жирная еда медленнее переваривается, поступая из желудка в кишечник, поэтому бытует мнение, что выпитое растительное масло или бульон перед застольем помогут человеку дольше оставаться трезвым.

Елена Малышева рассказала, что это действительно так, но такой метод не всем подходит. Дело в том, что жирная пища может навредить тем, у кого имеются камни в желчном пузыре, а в сочетании с алкоголем повышается риск развития панкреатита. Телеврач посоветовала людям меньше употреблять спиртных напитков, так как только это поможет не опьянеть. По ее словам, люди часто следуют народным советам, однако не понимают, что «между бредом и вредом практически нет разницы».

Источник: radiokp.ru