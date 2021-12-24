Глава офиса Зеленского рассказал о готовящихся переговорах с Козаком

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует на этой неделе провести переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Мы с ним говорим о том, что происходит в трехсторонней контактной группе по Донбассу, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус», передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призывов западных стран начать налаживание контактов с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией РФ в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщал Андрей Ермак.