 

Глава офиса Зеленского рассказал о готовящихся переговорах с Козаком

24.12.2021, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует на этой неделе провести переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Мы с ним говорим о том, что происходит в трехсторонней контактной группе по Донбассу, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус», передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призывов западных стран начать налаживание контактов с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией РФ в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщал Андрей Ермак. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Названа дата начала суда над Ефремовым

04.12 / МИД Турции объяснил задержание российских журналистов в Стамбуле

25.11 / В суде в Нидерландах сегодня начинается очередное слушание по делу MH17

01.03 / ГК “Нафтогаз України” объявил мартовскую цену на газ

21.07 / Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

05.12 / Штраф, арест, увольнение — уклонистам от обязательной вакцинации в бундесвере грозит суровое наказание

19.11 / Степанов рассказал, кто в Украине получит бесплатную вакцину от COVID-19 в первую очередь

17.05 / В киевском метро пассажир попал под поезд, движение на “красной ветке” частично ограничено

29.09 / Украинскую «Википедию» захватили националисты и их кураторы

22.11 / Шмыгаль о российских войсках на границе: Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика