Газпром не забронировал мощности прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа»

Газпром уже пятый день подряд не бронирует мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», следует из данных платформы GSA Platform.

Отмечается, что это делается из-за отсутствия заявок. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными, передает ТАСС.

Следующая возможность для бронирования прокачки на субботу будет у Газпрома на внутридневных торгах ночью.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона.