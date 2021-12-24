Газпром не забронировал мощности прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа»
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Газпром уже пятый день подряд не бронирует мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», следует из данных платформы GSA Platform.
Отмечается, что это делается из-за отсутствия заявок. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными, передает ТАСС.
Следующая возможность для бронирования прокачки на субботу будет у Газпрома на внутридневных торгах ночью.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона.
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