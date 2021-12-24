В Пулкове на три часа задержали самолет «Уральских авиалиний» из-за дебошира

Пассажиры рейса U660 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщают, что не могут вылететь из Пулкова в московский Домодедово уже больше трех часов из-за буяна на борту.

Сначала пассажиров задержали на земле из-за отсутствия антиобледенительной жидкости, а позже в самолете оказался слишком шумный гражданин.

«У нас весело. Сначала оказалось, что нет антиобледенительной жидкости, мы два часа сидели в самолете. Только поехали, мужик начал буянить, опять вернулись», – рассказал очевидец изданию «Фонтанка».

Сообщается, что самолет должен был вылететь в 16.10, но дебошира до сих пор не могут вывести из салона. Отмечается, что часть пассажиров заступается за него.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что информации о буйном пассажире борту не поступало.

Ранее сообщалось, что самолет Москва – Саратов экстренно сел в Домодедове из-за разгерметизации.